Земля дрижить під ногами. Репортаж із «зони ураження» під Калинівкою

Земля дрижить під ногами. Репортаж із «зони ураження» під Калинівкою

Вінницькій молоді потрібні відкриті дані для створення електронних сервісів (Прес-служба «Дій!-Вінниця»)

Вінницькій молоді потрібні відкриті дані для створення електронних сервісів (Прес-служба «Дій!-Вінниця»)

Під Калинівкою рвуться снаряди. Люди тікають з міста

Під Калинівкою рвуться снаряди. Люди тікають з міста

До Вінниці не долетить. Зберігайте спокій

До Вінниці не долетить. Зберігайте спокій

«Зараз головне — одужати» : продавець магазину, на яку напали з ножем

«Зараз головне — одужати» : продавець магазину, на яку напали з ножем

Конкурс «Найкращий школярик»

Конкурс «Найкращий школярик»

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Под Винницей горят военные склады. Взрыв складов в Сальнику. 26.09.2017

Вінницька молодь організовує безкоштовні курси англійської

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Детонація боєприпасів!

В Стрижавці горять склади боєприпасів

У Вапнярці хочуть закрити найкращу школу за результатами ЗНО

Проект сестер Тельнюк "Наш Шевченко" їде у Вінницю

Коней на переправі… міняють!

Коней на переправі… міняють!

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09:46 Курс валют від НБУ на сьогодні, 27 вересня 2017 року 04:34 Земля дрижить під ногами. Репортаж із «зони ураження» під Калинівкою play_circle_filled photo_camera 00:45 До Вінниці не долетить. Зберігайте спокій 22:46 Під Калинівкою рвуться снаряди. Люди тікають з міста play_circle_filled photo_camera 20:56 Член хокейної збірної України провів Олімпійський урок у селі Люлинці 20:01 Фотопроект Live To Ride. Свобода очима вінницьких байкерів photo_camera 19:57 Uber підняв тарифи у Вінниці. Які зміни у розцінках? 18:18 Перед подорожжю: як уникнути неприємностей при бронюванні готелю? 17:33 У Києві на будівництві 25-річному вінничанину дали цеглиною по голові 17:24 У Вінницькому транспортному коледжі нагородили кращих спортсменів photo_camera 16:55 Вінничанин пішов проводити на електричку товаришів. А ті його пограбували 16:03 Електронні петиції: у Вінниці не вистачає ще однієї окружної дороги 15:12 Вінницьку вежу пропонують відкрити для туристів. Вхідний білет до 200 гривень
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Фотопроект Live To Ride. Свобода очима вінницьких байкерів

Фотопроект Live To Ride. Свобода очима вінницьких байкерів
Електронні петиції: у Вінниці не вистачає ще однієї окружної дороги
Електронні петиції: у Вінниці не вистачає ще однієї окружної дороги

Вінничанин Андрій пропонує збудувати окружну дорогу між Тиврівським та Гніванським шосе. Його уже підтримало сім містян.

Перед подорожжю: як уникнути неприємностей при бронюванні готелю?
Перед подорожжю: як уникнути неприємностей при бронюванні готелю?

Шукаючи місце для ночівлі на “Букінгу”, ви можете втратити добрячу суму коштів: як через власну неуважність, так і через...

Вінницьку вежу пропонують відкрити для туристів. Вхідний білет до 200 гривень
Вінницьку вежу пропонують відкрити для туристів. Вхідний білет до 200 гривень

Вінничанин Руслан пропонує Вінницьку вежу зробити туристичною. Брати гроші за вхід. А всередині відкрити ресторан та поставити...

На Вінниччині за невідомих обставини втопився літній чоловік
На Вінниччині за невідомих обставини втопився літній чоловік

У Липовецькому районі з ставка витягли тіло чоловіка. Як він утопився поки невідомо.

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Під Калинівкою рвуться снаряди. Люди тікають з міста
30 коментарів
Під Калинівкою рвуться снаряди. Люди тікають з міста

Під Калинівкою "злетів у повітря" склад з боєприпасами;  Поліція перекриває рух на трасах з міста; З Калинівки та...

Прогноз не справдився: підвищення зарплат призвело до зростання інфляції
14 коментарів
Прогноз не справдився: підвищення зарплат призвело до зростання інфляції

З початку вересня інфляція в Україні побила всі рекорди. Експерти вважають, що одним з головних факторів, що вплинули на...

Вінницьку вежу пропонують відкрити для туристів. Вхідний білет до 200 гривень
12 коментарів
Вінницьку вежу пропонують відкрити для туристів. Вхідний білет до 200 гривень

Вінничанин Руслан пропонує Вінницьку вежу зробити туристичною. Брати гроші за вхід. А всередині відкрити ресторан та поставити...

П'ятеро людей, серед яких 11-річна дитина, постраждало у ДТП на Брацлавській
8 коментарів
П'ятеро людей, серед яких 11-річна дитина, постраждало у ДТП на Брацлавській

У Вінниці вранці сталося ДТП за участю автомобілів «BMW» та «ВАЗ 2109» у якому постраждало п'ятеро людей. Через це у місті...

Дороги і транспорт Дороги і транспорт
Через ДТП на Келецькій утворився затор від Урожаю до 600-річчя
Через ДТП на Келецькій утворився затор від Урожаю до 600-річчя

Аварія сталася біля зупинки імені Лялі Ратушної. Затор через аварію розтягнувся від Урожаю аж до вулиці 600-річчя. За попередньою інформацією, учасників аварії четверо. На місці працює патрульна поліція. Чи були постраждалі уточнюється.    

Поліція шукає водія, який збив у Бершадському районі пішохода
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Поліція шукає водія, який збив у Бершадському районі пішохода

На автодорозі між селами Джулинка та Ставки збили пішохода. Водій, що це скоїв, з місця пригоди втік.

Електронні петиції: тротуар по Л.Ратушної та «лежачі поліцейські»
Електронні петиції: тротуар по Л.Ратушної та «лежачі поліцейські»

Створити тротуарну доріжку пропонує по вулиці Л.Ратушної вінничанин Вадим. Також чоловік каже, що там треба встановити примусові...

У Вінницькому районі «ВАЗ» врізався у рекламний щит АЗС. Водій загинув
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У Вінницькому районі «ВАЗ» врізався у рекламний щит АЗС. Водій загинув

Цього ранку неподалік села Сокиринці у автопригоді загинув 36-річний водій «ВАЗу». Чоловік, за попередніми даними, не впорався...

«Копи» вже контролюють дорожній рух на дорогах. Що мають право перевірити?
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«Копи» вже контролюють дорожній рух на дорогах. Що мають право перевірити?

З 17 вересня 2017 року всі послуги у сфері безпеки дорожнього руху надаватиме патрульна поліція.

Розслідування Розслідування
Плати або ходи. Чому зі штрафстоянки перестали віддавати ДТПшні машини
Плати або ходи. Чому зі штрафстоянки перестали віддавати ДТПшні машини

Замість держави розраховуватися за збереження «потерпілих» в ДТП машин змушують їхніх власників. Юристи кажуть: це незаконно. І...

Троє постраждалих у аварії на мосту у Стрижавці. ДТП «на очах» копів та журналіста (ОНОВЛЕНО)
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Троє постраждалих у аварії на мосту у Стрижавці. ДТП «на очах» копів та журналіста (ОНОВЛЕНО)

Ми перевірили, чи може водій, їдучи вночі через Стрижавський міст, завчасно побачити, що там проводиться ремонт і зреагувати...

У Центрі гуло, а на Замості бачили. Чому бомбардувальник кружляв низько над містом?
У Центрі гуло, а на Замості бачили. Чому бомбардувальник кружляв низько над містом?

Гул реактивного двигуна було чутно сьогодні, 13 вересня, близько 14.00 на Слов’янці, у Центрі та на Старому Місті. Мешканці...

На дворічну дитину впала гілляка. Лікарі поставили помилковий діагноз та відпустили
На дворічну дитину впала гілляка. Лікарі поставили помилковий діагноз та відпустили

Медсестра не наклала на рану дитині стерильну пов’язку, а лікарі після огляду відпустили додому. Точний діагноз хлопчику...

Гроші Гроші
Розлучилися та забули про дітей. Суд ухвалив стягнути 44 тисяч гривень аліментів
Розлучилися та забули про дітей. Суд ухвалив стягнути 44 тисяч гривень аліментів

На Вінниччині судами задоволено позови про стягнення виплаченої допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів...

Шокуюча статистика: Уряд в цьому році  виділив рекордну суму на субсидії
Шокуюча статистика: Уряд в цьому році  виділив рекордну суму на субсидії

З січня по серпень поточного року домогосподарства України отримали субсидії на оплату житлово-комунального господарства...

На Вишеньці стартують «червоні базари». Вінничанам обіцяють гарні ціни
На Вишеньці стартують «червоні базари». Вінничанам обіцяють гарні ціни

В Вінниці відкривається сезон сільськогосподарських ярмарків. Вони проходитимуть щосуботи з 30 вересня по 28 жовтня в мікрорайоні...

Град на Вінниччині наробив шкоди на 17,5 мільйонів. І це лише попередні підрахунки
Град на Вінниччині наробив шкоди на 17,5 мільйонів. І це лише попередні підрахунки

На днях на Вінниччині випав град. Він був великих розмірів. За попередніми підрахунками негода завдала шкоди на 17,5 мільйонів.

Ваші відгуки про послуги у Вінниці
Planet Fitness, спорт клуб
Planet Fitness, спорт клуб
3 відгуки
Алеся
Зал просторий, дівчата на рецепції приємні і роблять свою роботу якісно. Щодо атмосфери в залі - не сподобалась. Черговий...
Березка, база отдыха
Берізка, база відпочинку
21 відгук
Аліса
Відпочивали з колективом у вашій базі, природа чудова, а от обслуговування та якість страв бажає кращого, на всій базі...
Скрепка, магазин канцелярии
Скрєпка, магазин канцелярії
21 відгук
Dasha
Велике різноманіття товару та привітний персонал. У цьому магазині можна купити все, що потрібно дітям до школи. Також...
Сказка, гостинично-ресторанный комплекс
Казка, готельно-ресторанний комплекс
10 відгуків
Валентина та Олег
Святкували річницю з чоловіком. Дуже смачний шашлик та салати, коктейлі мене покорили. В номері теж сподобалось. Окремо...
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Люди Люди
Люди тижня, які вразили нас цілеспрямованістю, романтизмом і щедрістю
Люди тижня, які вразили нас цілеспрямованістю, романтизмом і щедрістю

Три людини. Три різні історії. Можливо, вони надихнуть вас  на щось нестандартне і видатне.

На Київській чоловік піднявся на автокрані, щоб зробити пропозицію коханій
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На Київській чоловік піднявся на автокрані, щоб зробити пропозицію коханій

Вулиця  Київська 20 вересня прокинулася о 8 ранку від звуків барабану та тромбонів духовного оркестру, що грав під вікном...

Невідомий благодійник перерахував 100 тисяч євро на операцію крихітки Софійки
Невідомий благодійник перерахував 100 тисяч євро на операцію крихітки Софійки

Про терміновий збір грошей на пересадку печінки однорічній Софійці ми писали раніше. Вчора, 20 вересня 2017 року, хтось...

Чим вразив журі наш претендент на звання кращого вчителя — ексклюзивне інтерв'ю
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Чим вразив журі наш претендент на звання кращого вчителя — ексклюзивне інтерв'ю

Змагання двадцятки кращих вчителів конкурсу Global Teacher Prize Ukraine тривали протягом 16-18 вересня у Одесі Вінничанин...

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Відпочинок Фонтан Roshen! Розклад роботи у 2017 році!
Ср. 27 Вересня 14:00 - 22:00
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Навчання Play English - ігровий розмовний клуб
Чт. 28 Вересня 19:30 - 21:00
Чт. 05 Жовтня 19:30 - 21:00
Чт. 12 Жовтня 19:30 - 21:00
Чт. 19 Жовтня 19:30 - 21:00
Чт. 26 Жовтня 19:30 - 21:00
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На зупинці Олександра Музики двоє невідомих підрізали продавчиню магазину
На зупинці Олександра Музики двоє невідомих підрізали продавчиню магазину

Сьогодні, близько 14.00 на Хмельницькому шосе, 35  в продуктовому магазині стався розбійний напад Двоє чоловіків нанесли...

Двох поліцейських-хабарників взяли під варту.Розмір застави - 500 тисяч гривень
Двох поліцейських-хабарників взяли під варту.Розмір застави - 500 тисяч гривень

На днях у Вінниці двох правоохоронців взяли за підозрою в отриманні хабара у 50 тисяч гривень. Їх взяли під варту.  

На День міста пограбували вінничанку. Грабіжнику світить чотири роки тюрми
На День міста пограбували вінничанку. Грабіжнику світить чотири роки тюрми

Працівники поліції затримали 33-річного раніше судимого чоловіка, який підозрюється у пограбуванні 35-річної вінничанки. Нападник...

Вінничанину не відали гроші за ремонт BMW і він вкрав авто
Вінничанину не відали гроші за ремонт BMW і він вкрав авто

У іноземця 11 вересня поцупили авто. Викрадений автомобіль знайшли. Його вкрав вінничанин, якому не віддали борг.

Поліція розкрила вбивство подружжя на Старому Місті. Шокуючі подробиці

Двоє раніше судимих чоловіків по-звірячому вбили літне подружжя. Бандити  увірвались в будинок та катували чоловіка і дружину....

Двоє вінницьких поліцейських попалися на хабарі у 50 тисяч гривень

Цього дня під час отримання 50 тисяч хабара було викрито двох правоохоронців. Чоловіків затримали та планують взяти під варту.

Культурний відпочинок Культурний відпочинок
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Перший день VINNYTSIA JAZZFEST: як співати без слів та грати на гітарі з цигаркової коробки
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Перший день VINNYTSIA JAZZFEST: як співати без слів та грати на гітарі з цигаркової коробки

Музику до слухачів у цей день доносили через незвичайні інструменти: чого варта тільки електробандура та гітара із коробки...

Главные «байки» VINNYTSIA JAZZFEST: костюм Гараняна и ведро для игры
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Главные «байки» VINNYTSIA JAZZFEST: костюм Гараняна и ведро для игры

В преддверии XXI международного фестиваля VINNYTSIA JAZZFEST-2017, который на выходных, 23-24 сентября, пройдет в Виннице,...

«Чорний» джаз і культовий Сайрус Честнат — у неділю у Вінниці
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«Чорний» джаз і культовий Сайрус Честнат — у неділю у Вінниці

Концертом кращого піаніста сучасності, легендарного Сайруса Честната фінішує ХХІ міжнародний джазовий фестиваль VINNYTSIA...

Про вируючу молодість і самотню старість. Історія життя одного милого дідуся
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Про вируючу молодість і самотню старість. Історія життя одного милого дідуся

Художнику Аркадію Павлюку 92 роки. За цей час він пройшов Велику вітчизняну війну і кілька разів був одружений. Він пригадав,...

Освіта Освіта
Чим вразив журі наш претендент на звання кращого вчителя — ексклюзивне інтерв'ю
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Чим вразив журі наш претендент на звання кращого вчителя — ексклюзивне інтерв'ю

Змагання двадцятки кращих вчителів конкурсу Global Teacher Prize Ukraine тривали протягом 16-18 вересня у Одесі Вінничанин...

Що змінює новий закон «Про освіту». Просто про складне
Що змінює новий закон «Про освіту». Просто про складне

Верховна рада України ухвалила законопроект «Про освіту» За нього проголосували 255 депутатів Переказуємо, що зміниться...

Чи можуть допомогти тренінги на шляху до успіху? Питання для молодих вінничан
Чи можуть допомогти тренінги на шляху до успіху? Питання для молодих вінничан

В минулу неділю в Центрі підліткових клубів «Універ» вперше у Вінниці пройшов тренінг «Як стати успішним» Журналіст...

Вінничанин Владислав Качур увійшов в ТОП-5 найкращих вчителів України
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Вінничанин Владислав Качур увійшов в ТОП-5 найкращих вчителів України

Вінницький вчитель іноземних мов Владислав Качур може стати найкращим вчителем країни. 

Спорт Спорт
Вінницьку Прем’єр-лігу вдруге поспіль виграв ФК «ЯСКО»
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Вінницьку Прем’єр-лігу вдруге поспіль виграв ФК «ЯСКО»

Вінницька Прем’єр-ліга (ВПЛ) – провідний аматорський футбольний чемпіонат на теренах Вінниччини. Про це свідчить хоча б те,...

Cтартует 15-й сезон IT лиги. Команда 20minut United будет защищать чемпионский титул
Cтартует 15-й сезон IT лиги. Команда 20minut United будет защищать чемпионский титул

Новый, 15-й сезон, обещает быть довольно интересным и непредсказуемым. На это влияет небольшая перезагрузка списка команд-участниц....

Нивівці відвідали Стрижавську школу-інтернат для дітей із вадами розумового розвитку
Нивівці відвідали Стрижавську школу-інтернат для дітей із вадами розумового розвитку

Вінницькі волонтери  разом з футболістами «Ниви-В» відвідали Стрижавську школу-інтернат для дітей з вадами розумового розвитку....

Найсильніші стронгмени знов били рекорди в мiстi. Судив Василь Вірастюк
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Найсильніші стронгмени знов били рекорди в мiстi. Судив Василь Вірастюк

До Вінниці знову завітали найсильніші спортсмени країни. 17 вересня на майдані біля ТРЦ «Мегамолл» вони змагалися у фіналі...

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