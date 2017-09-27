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Курс валют від НБУ на сьогодні, 27 вересня 2017 року

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Земля дрижить під ногами. Репортаж із «зони ураження» під Калинівкою

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До Вінниці не долетить. Зберігайте спокій

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Під Калинівкою рвуться снаряди. Люди тікають з міста

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Член хокейної збірної України провів Олімпійський урок у селі Люлинці

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Фотопроект Live To Ride. Свобода очима вінницьких байкерів

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Uber підняв тарифи у Вінниці. Які зміни у розцінках?

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Перед подорожжю: як уникнути неприємностей при бронюванні готелю?

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У Києві на будівництві 25-річному вінничанину дали цеглиною по голові

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У Вінницькому транспортному коледжі нагородили кращих спортсменів

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Вінничанин пішов проводити на електричку товаришів. А ті його пограбували

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Електронні петиції: у Вінниці не вистачає ще однієї окружної дороги

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Вінницьку вежу пропонують відкрити для туристів. Вхідний білет до 200 гривень