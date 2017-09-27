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Вінничанин Андрій пропонує збудувати окружну дорогу між Тиврівським та Гніванським шосе. Його уже підтримало сім містян.
Шукаючи місце для ночівлі на “Букінгу”, ви можете втратити добрячу суму коштів: як через власну неуважність, так і через...
Вінничанин Руслан пропонує Вінницьку вежу зробити туристичною. Брати гроші за вхід. А всередині відкрити ресторан та поставити...
У Липовецькому районі з ставка витягли тіло чоловіка. Як він утопився поки невідомо.
Під Калинівкою "злетів у повітря" склад з боєприпасами;
Поліція перекриває рух на трасах з міста;
З Калинівки та...
З початку вересня інфляція в Україні побила всі рекорди. Експерти вважають, що одним з головних факторів, що вплинули на...
У Вінниці вранці сталося ДТП за участю автомобілів «BMW» та «ВАЗ 2109» у якому постраждало п'ятеро людей. Через це у місті...
Аварія сталася біля зупинки імені Лялі Ратушної. Затор через аварію розтягнувся від Урожаю аж до вулиці 600-річчя. За попередньою інформацією, учасників аварії четверо. На місці працює патрульна поліція. Чи були постраждалі уточнюється.
На автодорозі між селами Джулинка та Ставки збили пішохода. Водій, що це скоїв, з місця пригоди втік.
Створити тротуарну доріжку пропонує по вулиці Л.Ратушної вінничанин Вадим. Також чоловік каже, що там треба встановити примусові...
Цього ранку неподалік села Сокиринці у автопригоді загинув 36-річний водій «ВАЗу». Чоловік, за попередніми даними, не впорався...
З 17 вересня 2017 року всі послуги у сфері безпеки дорожнього руху надаватиме патрульна поліція.
Замість держави розраховуватися за збереження «потерпілих» в ДТП машин змушують їхніх власників.
Юристи кажуть: це незаконно.
І...
Ми перевірили, чи може водій, їдучи вночі через Стрижавський міст, завчасно побачити, що там проводиться ремонт і зреагувати...
Гул реактивного двигуна було чутно сьогодні, 13 вересня, близько 14.00 на Слов’янці, у Центрі та на Старому Місті.
Мешканці...
Медсестра не наклала на рану дитині стерильну пов’язку, а лікарі після огляду відпустили додому.
Точний діагноз хлопчику...
На Вінниччині судами задоволено позови про стягнення виплаченої допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів...
З січня по серпень поточного року домогосподарства України отримали субсидії на оплату житлово-комунального господарства...
В Вінниці відкривається сезон сільськогосподарських ярмарків. Вони проходитимуть щосуботи з 30 вересня по 28 жовтня в мікрорайоні...
На днях на Вінниччині випав град. Він був великих розмірів. За попередніми підрахунками негода завдала шкоди на 17,5 мільйонів.
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Три людини. Три різні історії. Можливо, вони надихнуть вас на щось нестандартне і видатне.
Вулиця Київська 20 вересня прокинулася о 8 ранку від звуків барабану та тромбонів духовного оркестру, що грав під вікном...
Про терміновий збір грошей на пересадку печінки однорічній Софійці ми писали раніше.
Вчора, 20 вересня 2017 року, хтось...
Змагання двадцятки кращих вчителів конкурсу Global Teacher Prize Ukraine тривали протягом 16-18 вересня у Одесі
Вінничанин...
Сьогодні, близько 14.00 на Хмельницькому шосе, 35 в продуктовому магазині стався розбійний напад
Двоє чоловіків нанесли...
На днях у Вінниці двох правоохоронців взяли за підозрою в отриманні хабара у 50 тисяч гривень. Їх взяли під варту.
Працівники поліції затримали 33-річного раніше судимого чоловіка, який підозрюється у пограбуванні 35-річної вінничанки. Нападник...
У іноземця 11 вересня поцупили авто. Викрадений автомобіль знайшли. Його вкрав вінничанин, якому не віддали борг.
Двоє раніше судимих чоловіків по-звірячому вбили літне подружжя. Бандити увірвались в будинок та катували чоловіка і дружину....
Цього дня під час отримання 50 тисяч хабара було викрито двох правоохоронців. Чоловіків затримали та планують взяти під варту.
Музику до слухачів у цей день доносили через незвичайні інструменти: чого варта тільки електробандура та гітара із коробки...
В преддверии XXI международного фестиваля VINNYTSIA JAZZFEST-2017, который на выходных, 23-24 сентября, пройдет в Виннице,...
Концертом кращого піаніста сучасності, легендарного Сайруса Честната фінішує ХХІ міжнародний джазовий фестиваль VINNYTSIA...
Художнику Аркадію Павлюку 92 роки. За цей час він пройшов Велику вітчизняну війну і кілька разів був одружений. Він пригадав,...
Верховна рада України ухвалила законопроект «Про освіту»
За нього проголосували 255 депутатів
Переказуємо, що зміниться...
В минулу неділю в Центрі підліткових клубів «Універ» вперше у Вінниці пройшов тренінг «Як стати успішним»
Журналіст...
Вінницький вчитель іноземних мов Владислав Качур може стати найкращим вчителем країни.
Вінницька Прем’єр-ліга (ВПЛ) – провідний аматорський футбольний чемпіонат на теренах Вінниччини. Про це свідчить хоча б те,...
Новый, 15-й сезон, обещает быть довольно интересным и непредсказуемым. На это влияет небольшая перезагрузка списка команд-участниц....
Вінницькі волонтери разом з футболістами «Ниви-В» відвідали Стрижавську школу-інтернат для дітей з вадами розумового розвитку....
До Вінниці знову завітали найсильніші спортсмени країни. 17 вересня на майдані біля ТРЦ «Мегамолл» вони змагалися у фіналі...
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№ 39 від 27 вересня 2017
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